Organisé en 2018 dans le cadre du 150e anniversaire de la ville, le concours littéraire "La Louvière re-Nouvelles" remet le couvert ! Et pour cette seconde édition, les amateurs du genre seront invités à faire travailler leur imagination et à se projeter quelques années dans le futur. Les autorités communales se sont en effet arrêtées sur le thème "La Louvière 2050", du nom du projet de ville dévoilé dans ses grandes lignes en février dernier.

"La volonté est de susciter les regards originaux sur la cité à l'horizon 2050 – où la ville n'est plus une limite - et d'inviter les auteurs à écrire une nouvelle qui se rattache à l'entité louviéroise", explique-t-on du côté de la ville. Le texte doit être rédigé en langue française et être dactylographié. Il ne pourra pas excéder les 15 000 signes, être original et inédit puisque "l’idée n’est pas de récompenser un texte qui a déjà été présenté."

Le concours est ouvert à toutes les personnes de plus de 18 ans, belges ou domiciliées en Belgique. "Les nouvelles seront examinées par un jury, présidé par l'écrivaine Eva Kavian et composé de personnalités de la vie culturelle louviéroise", ajoute-t-on encore du côté de la ville. Parmi elles, une professeure de littérature, deux responsables de librairie, deux journalistes, un écrivain, une responsable administrative au sein de Central ou encore la directrice de la communication de la ville.

Un montant de 1000 euros sera remis au premier nominé. Trois autres nominés recevront quant à eux la somme de 250 euros. Pour espérer être l’un des heureux élus, les candidats devront communiquer pour le 30 juillet prochain au plus tard, la date de la poste faisant foi, la version papier texte (en trois exemplaires) de leur œuvre.

Les écrivains en herbe seront-ils inspirés par la thématique qui leur est proposée ? Le suspense reste entier. Lors de la première édition, ils étaient plus de 80 à avoir pris la plume. Le règlement complet du concours est consultable sur www.lalouviere.be (rubrique actualités). Il est également possible d’obtenir davantage d’informations auprès d’Eva Kavian, présidente du jury via eva.kavian@gmail.com ou auprès de Guénaël Vande Vijver, chef de bureau bibliothécaire via bibliothequecommunale@lalouviere.be ou via le numéro 0471/99.98.67.