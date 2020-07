Objectif, assurer le développement du centre-ville et de la périphérie sans qu'aucun pôle ne prenne le dessus sur l'autre.

En 2016, la ville de La Louvière décidait de se doter d’un schéma communal de développement commercial (SCDC) et faisait appel à l’association de management centre-ville (AMCV). Ce document d’orientation, d’évaluation, de gestion et de programmation du développement commercial de l’ensemble du territoire a pour objectif de définir les lignes directrices à suivre en vue d’assurer l’équilibre entre centre-ville et périphérie.

Très concrètement, chaque pôle identifié sera limité dans ses ambitions de croissance et de gains de parts de marché par la présence d’un autre pôle. La création de nouveaux pôles ne sera quant à elle pas envisageable. Objectif, éviter l’étalement commercial et la multiplication des petits noyaux commerciaux sur l’ensemble du territoire communal. Au total, quatre noyaux ont été identifiés : le centre urbain, les centres villageois, le noyau commercial périphérique et les moyennes surfaces spécialisées.

Dans les faits cependant, la notion de concurrence existe principalement entre le centre-ville et le pôle Cora-Grattine. "L’existence du SCDC doit nous permettre de rester cohérents et de garder la main sur les décisions relatives au développement commercial de notre entité", précise Pascal Leroy (PS), échevin en charge du développement économique et commercial. L’implantation d’une enseigne d’alimentation a par exemple déjà été refusée sur base des premières grandes lignes du schéma. Malgré un recours du candidat, la Région wallonne avait soutenu la ville dans sa décision.

Bref, le fond, l’idée séduit. Sur le fond en revanche, Plus&CDH et le PTB ont dénoncé "un manque de cohérence" et "un catalogue de bonnes intentions" alors que les citoyens attendent désormais des actes concrets. "On nous présente un schéma directeur qui ne sera de toute façon pas appliqué", a pesté Xavier Papier (Plus&CDH). Pour le PTB, la question ne se pose pas : il faut miser sur le centre-ville, sans Strada.

Une strada qui, aujourd’hui, ne fait toujours pas l’unanimité dans les rangs du conseil, certains élus restant persuadés que cette dernière ne remplira pas son objectif principal ; redynamiser un centre-ville qui se meurt ou qui, à tout le moins, est "en coma profond" selon les termes du MR. Visiblement, tout le monde s'accorde à dire que des solutions doivent être trouvées. Encore faut-il que les résultats soient constatés.