C’est le jour tant attendu. Ce samedi, les établissements Horeca réouvrent leur terrasse en Belgique. Sur l’entité de Soignies, les commerçants ont pu compter sur le soutien de leur Ville ainsi que de l’Agence de Développement Local pour préparer au mieux leur grand retour. Extension de l’espace dédié aux terrasses, mobiliers extérieurs ou encore décorations urbaines, tout a été pensé pour permettre aux acteurs économiques d’ouvrir leurs portes en toute sécurité.

Les autorités communales ont souhaité donner l’opportunité à chaque établissement Horeca de l’entité d’optimiser sa capacité d’accueil. "Cela fait des mois que l’Horeca attendait ce moment", déclare la bourgmestre, Fabienne Winckel. "Nous nous devions de les accompagner pour leur permettre de rouvrir dans des conditions optimales tout en respectant les mesures sanitaires. Avec nos services, nous avons donc travailler sur la création de nouveaux espaces permettant d’agrandir les terrasses et redonner vie à notre entité."

La Ville et son ADL ont entrepris plusieurs démarches pour donner à chaque terrasse esthétisme, confort et sécurité. Au total, plus de 70 000 euros ont été investis pour l’aménagement des terrasses situées en ville mais aussi dans les villages. Une première série de bacs à fleurs en acier a notamment déjà été installée pour embellir et sécuriser les différents sites. Ces terrasses seront également bientôt équipées de parasols résistants à la fois au soleil et à la pluie pour profiter de ces espaces par tous les temps.

"En plus, d’être opérationnels, ces agrandissements donnent réellement envie de s’y installer. Il me semble que nous avons rempli notre contrat avec les moyens et le temps qui nous étaient impartis, je compte maintenant sur les citoyens pour remplir les terrasses sonégiennes tout en respectant les mesures sanitaires et montrer leur soutien face à ce secteur qui a déjà beaucoup trop souffert !", ajoute Fabienne Winckel.

Le plan terrasses s’inscrit ainsi dans la suite logique des différents projets de soutien aux commerçants lourdement impactés. Pour rappel, plus de 1.500.000 euros d’aide ont été accordés par la Ville de Soignies aux secteurs économique, associatif et sportif depuis le début de la crise sanitaire.