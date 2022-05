La Ville de Soignies sera mise à l’honneur tout au long de ce mois de mai. Les équipes de "ça bouge en Ville" vont en effet sillonner la cité sonégienne en compagnie de l’auteur-compositeur et interprète de la région, Antoine Armedan, dans le cadre du projet Wallon’s en Ville. L’objectif est de faire (re)découvrir le patrimoine de l’entité. La première escale de tout ce petit monde s’est faite à la Collégiale Saint-Vincent et au Musée du Chapitre.

"Soignies, ville d’origine médiévale, a vécu pendant près de neuf siècles à l’heure des chanoines de Saint-Vincent, qui y firent élever au XIème siècle une imposante collégiale. De style roman primitif, ses hautes murailles en moellons patinés et ses deux tours massives surmontées de flèches altières donnent à l’édifice force, majesté et élégance. Le mobilier de style Baroque est complété par une Vierge maternelle du XIVème siècle et une Mise au Tombeau", peut-on apprendre.

Wallon's en ville est un projet organisé avec le soutien financier de la bourse Rayonnement Wallonie d'une initiative du Gouvernement Wallon, opérée par St’art sa. Les équipes de "ça bouge en Ville" se charge quant à elles de se rendre sur le terrain. Outre Soignies, elles permettent de découvrir l'information régionale de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les bons plans, activités commerciales et culturelles, animations et tourisme des différentes communes.

D’autres lieux aussi bien patrimoniaux que culturels seront à découvrir tout au long du mois. Pour les découvrir, il est possible de se rendre sur la page Facebook de "ça bouge en Ville" ou bien sur celle de la Ville de Soignies. Il est également possible de se rendre au sein de l'office du tourisme de Soignies afin d'admirer le patrimoine de soi-même.