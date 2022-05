Le classement des communes de Wallonie où il fait bon vivre de Moustique avait de quoi faire réagir. Alors que Morlanwelz se classe première commune du Centre, la Ville du Roeulx occupe quant à elle la dernière place du Centre et même du classement général. Le bourgmestre du Roeulx, Benoît Friart, ne semblait pas avoir pris connaissance de ce classement.

"Je ne commenterai pas des inepties pareilles, ce classement ne se base sur rien", indique-t-il lorsqu’il apprend la position de sa Ville dans le classement. Le bourgmestre n’est d’ailleurs pas le seul à remettre en cause ce classement que beaucoup jugent infondé.

Selon Moustique, huit critères ont été établis pour mettre en place ce classement. Finance, économie et emploi, mobilité, environnement et cadre de vie, enseignement, logement, services de première nécessité ainsi que la sécurité constituaient ainsi la liste des critères. Ils se sont ensuite basés sur des dizaines de statistiques pour évaluer le taux de performance des différentes communes.

Ce classement a finalement été remporté par la commune de Libramont-Chevigny. La première place dans la région du Centre revient à Morlanwelz qui se classe 72e. La commune est suivie par Soignies, 86e et Braine-le-Comte qui se classe 106e. Dans les rangs des mauvaises surprises, Seneffe et Manage se classent aux 204 et 221e place alors que la Ville du Roeulx, elle, clôture le classement à la 262e place soit la dernière.