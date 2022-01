C’est très clairement un enjeu majeur pour les années à venir. La ville de La Louvière et son CPAS ont donc établi une feuille de route pour faciliter leur transition vers le développement durable. Pour ce faire, les deux administrations avaient répondu favorablement à l'appel lancé l'an dernier par la Wallonie pour être accompagnées et ainsi pouvoir structurer leur approche, faire un état des lieux des efforts déjà consentis et programmer les actions les plus pertinentes à mener à leur niveau.

Après un an de réflexion et d'ateliers, la Ville et le CPAS ont rédigé un plan d'actions. Ce dernier vient compléter les feuilles de route déjà existantes que sont les Programmes Stratégiques Transversaux (PST). Parmi les actions prioritaires, citons l'accélération de la transition énergétique de certaines infrastructures communales comme la Maison du Tourisme, le château Gilson ou la crèche rue Keuwet à La Louvière, mais aussi de logements, via l’octroi des primes de rénovation énergétique.

"Pour faire face aux changements climatiques, nous pouvons citer le renforcement des espaces de nature dans les centres urbains pour lutter contre les îlots de chaleur", ajoute-t-on du côté de la ville. "Mais aussi l'élaboration d'un plan d'action destiné à réduire les risques d'inondations. Réaliser un parking P+R, finaliser le métrobus, poursuivre les aménagements cyclo-piétons, aménager des espaces publics conviviaux font également partie des priorités identifiées."

La sensibilisation et la formation des agents communaux, un prérequis indispensable dans la prise en compte des objectifs de développement durable (ODD) dans leurs activités sont enfin au programme. "Les changements multiples, notamment climatiques, engendrent une évolution structurelle de notre société qui nous oblige à lire et à regarder le territoire autrement, pour le préparer à une transition nécessaire, écologique, sociale et économiquement équitable."

La ville prépare son avenir via son projet L.LO 2050. Elle estime de ce fait que c’est dès la conception des projets que les ODD doivent être pris en compte.