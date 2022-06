Les températures estivales désormais bien installées dans nos régions, beaucoup auront envie de se rafraîchir. Bonne nouvelle pour eux, quatre des 26 zones de baignade de Wallonie viennent d’ouvrir leurs portes en ce mercredi 15 juin. Parmi eux, on retrouve notamment celle de Claire-Fontaine à Chapelle-Lez-Herlaimont. Elle s’ajoute ainsi à celles ayant été ouvertes en mai dernier. La totalité des zones de baignade wallonnes seront accessibles d’ici le mois de juillet.

Pour fêter cette ouverture, la ministre de l’environnement, Céline Tellier, a fait l’honneur de sa présence en matinée. Elle a pu découvrir les lieux en compagnies des employés du site. "La Région wallonne se charge de désigner les zones de baignade. Elles font l'objet d'un suivi de la qualité bactériologique des eaux durant la saison balnéaire. Durant cette période allant du 15 juin au 15 septembre, la qualité des eaux de ces sites fait l’objet de contrôles bimensuels (voire hebdomadaires si nécessaire) sous la responsabilité du Service public de Wallonie", indique la Région wallonne.

Le Domaine de Claire-Fontaine, situé en bordure de lac à Godarville, propose des activités pour toute la famille : sports, aventure, détente, baignade et pêche. Le plan d'eau est également équipé de toboggans, pédalos, d’une plage où il est possible de faire du mini-golf, de la pétanque et du beach volley. Un parcours d’accrobranche pour les enfants avec pont de singe et tyrolienne est accessible sur place également. Plusieurs événements spéciaux y prendront place durant toute la saison.

Les amateurs de baignade peuvent donc d’ores et déjà se rendre au domaine de Claire-Fontaine situé à la rue Clémenceau pour y passer une journée en famille ou entre amis.