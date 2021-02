Les personnes âgées sont celles les plus touchées par le problème.

Les arnaques à domicile sont de plus en plus courantes dans la région. Toujours plus créatifs, les escrocs ne manquent pas d’idées pour tromper les habitants. Faux uniformes de pompiers, soi-disant agents SWDE ou encore faux inspecteurs ORES, la police de Mariemont rappelle qu’il faut être vigilent en toute circonstance.

Avec la situation sanitaire, il aurait été logique de penser que les voleurs et les escrocs soient moins actifs cette année. En effet, même avec le télétravail et les personnes beaucoup plus nombreuses dans leur domicile, les confinements n'ont pas freiné les ardeurs de certains. Pire encore, de nouveaux imposteurs se présentent parfois en tant qu'infirmiers réalisant des tests covid.

Leur cible préférée : les personnes âgées. C’est pourquoi la zone de police de Mariemont donne quelques conseils pour la sécurité des citoyens. Le premier élément indispensable, c’est un entrebailleur ou un parlophone. Ils permettent d'installer une distance entre la personne et le propriétaire. Si vous ne connaissez pas celui qui est devant vous, ne l'invitez pas à rentrer Les réels démarcheurs ne demandent pas à rentrer dans les habitations.

Un rappel qui peut paraître logique, mais peu appliqué : la carte de légitimation de l’exercice. Lorsqu’un agent des eaux, de l’électricité ou encore du gaz se présente à un domicile, il est en possession de sa carte et doit la présenter quand une personne la lui demande. "Généralement, les sociétés envoient un courrier préalable pour prévenir d’un éventuel passage au domicile", a expliqué la zone. "Si ce n’est pas le cas, fixez un rendez-vous ultérieurement." Vous pourrez ainsi vérifier l’identité de l’agent à sa société.

Si la personne possède le moindre doute, il est dans son droit de refuser l’entrée de tous démarcheurs mais aussi de la police et des pompiers. Dans ce cas, la police de Mariemont conseille aux habitants de contacter le 112.

Ce dernier conseil est surtout pour nos aînés, qui tombent plus facilement dans le piège. Il ne faut jamais communiquer ses codes de cartes bancaires. Tout comme il est conseillé de ne rien signer ou payer sans la confirmation de l’identité de la personne. Il faut rester vigilant.