Que la fête continue. C’était un peu le mot d’ordre, ce dimanche matin, dans la Cité des Loups. Dès l’aube, le coup d’envoi du Laetare a été donné et les gilles se sont rassemblés au son des tambours, battant le pavé tout en ayant une pensée émue pour les victimes du drame de Strépy-Bracquegnies, fauchées par une voiture en plein ramassage. Une semaine plus tard, l’émotion reste extrêmement vive mais l’envie de célébrer et de se retrouver n’est pas moins grande.

"Le contexte est particulier, on ne va pas se le cacher", souligne Martine, une habitante de La Louvière. "On pense aux familles et aux proches qui vivent actuellement un deuil extrêmement douloureux mais on a aussi estimé qu’il était de notre devoir d’être là ce dimanche afin de faire vivre notre folklore. Je ne les connaissais pas, je ne peux pas parler en leur nom mais je dis que c’est peut-être justement ce que les victimes auraient voulu : voir les Louviérois plus unis que jamais."

La fête a donc débuté aux petites heures pour certains. Marc et Claire accompagnaient un gille ce dimanche matin lors du ramassage. Ils ne cachent pas que l’ambiance était quelque peu différente, en comparaison avec les années précédentes. "On pensait forcément à ce qu’il s’était passé une semaine plus tôt. On ne comprend toujours pas comment un tel drame a pu arriver. On a redoublé de prudence, on était davantage sur le qui-vive."

Tout s’est heureusement bien passé et c’est sans encombre que les sociétés folkloriques ont pu être constituées. Aux alentours de 12h45, celles-ci faisaient leur entrée sur la place communale pour participer au traditionnel rondeau de la mi-journée. Le tout sous un soleil chaleureux et une foule venue en nombre, bien décidée à faire la fête et, pour certains, attraper au vol autant d’oranges que possible.

Sur le coup de 13h30, les gilles se sont immobilisés, les cafés ont cessé de diffuser de la musique, le public s’est tu et une minute de silence a été observée en hommage aux victimes. Cette dernière s’est clôturée sous les applaudissements nourris avant que les festivités ne se poursuivent. On rappellera que ce samedi, c’est un recueillement national qui s’était tenu sur cette même place communale, en présence des autorités locales mais également du premier ministre Alexander De Croo, de la ministre de l’intérieur Annelies Verlinden et du ministre-président du gouvernement wallon Elio Di Rupo.

À ce jour, les funérailles de cinq des six victimes qui ont perdu la vie à Strépy-Bracquegnies dimanche dernier ont déjà été organisées. Les dernières, celles de Laure Gara, ont lieu ce lundi matin à Herchies, dans la commune de Jurbise.