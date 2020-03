La décision sera prise en début d'après-midi par les bourgmestres de la région du Centre.

C’est ce jeudi, en début d’après-midi, que les bourgmestres de la région du Centre évoqueront les dispositions à prendre pour lutter contre le Covid-19. Il serait notamment question du maintien ou non des festivités carnavalesques. Des festivités qui, rappelons-le, ont été annulées ou reportées dans d’autres villes comme Stavelot, Wavre et Tournai.

Dans la Cité des Loups, le Laetare est un rendez-vous incontournable et attendu depuis un an par les amoureux du folklore. Pour les élus de l’opposition, même si la décision est difficile à prendre, il n’est pas envisageable de maintenir le carnaval. "Nous aimerions dire qu’entre ne rien faire et annuler purement et simplement, il existe une alternative : le report", insiste-t-on du côté du MR Louviérois.

"Reporter nos carnavals à dans quelques mois quand l’épidémie sera, espérons-le, passée. Certes, il s’agira d’un défi logistique et pratique pour les autorités et les acteurs du folklore. Mais tout vaut mieux qu’une annulation. Le manque à gagner pour les sociétés folkloriques et les établissements horeca serait tel que nombre d’entre eux pourraient ne pas s’en remettre."

Au niveau des sociétés, le MR plaide pour que la ville rachète les stocks d’oranges et en assure la distribution, pour que les subsides communaux 2020 soient doublés pour les sociétés impactées qui devront retrouver et financer, hors saison, une musique et une batterie et pour que louageurs de costumes acceptent un report de la location.

Du côté de l’horeca, les réformateurs proposent la mise en place d’une cellule d’appui au sein de l’administration communale afin d’aider les établissements qui attendaient les rentrées du carnaval pour apurer certaines dettes (ONSS, TVA…). Et ce afin d’introduire des demandes de délai. "Outre le report du carnaval qui se tiendrait à une date ultérieure, la ville pourrait aussi organiser en été ou plus tard dans l’année un "événement bonus" en soutien au secteur horeca."

Enfin, en guise de soutien financier direct, le MR invite la ville à "suspendre pour une année certaines taxes communales pour les professionnels impactés par une décision aussi exceptionnelle." Bref, les propositions ne manquent pas mais à ce stade, on rappellera qu’aucune décision n’a encore été prise par les autorités communales.

Du côté de Plus&CDH, on plaide également pour une annulation ou un report. "Le carnaval, c’est notre identité de festifs même quand nous sommes dans les problèmes. Jamais autant que dans un carnaval, nous ne sommes aussi proches et aussi en contact en rue et dans les cafés. C’est pour cela que ça fait mal de les annuler ou reporter. C’est aussi pour cela qu’il est irresponsable de ne pas le faire."

Les Humanistes sont par contre plus favorables à un report, plus tard dans la saison. "Ce ne serait pas simple, c’est inhabituel. Mais après l’épidémie, on pourrait fêter la vie et soutenir nos commerces, qui vont déguster avec ces annulations. Notre force, c’est notre capacité à faire bloc." La décision définitive des autorités est attendue dans le courant de l’après-midi.