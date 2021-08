"Écaussinnes, village propre !" sera le maître mot à Écaussinnes ce 22 août. Une opération de nettoyage est organisée par l’ASBL I love Écaussinnes le dimanche de 11h à 12h. Le rendez-vous est fixé à la Grand’Place d’Écaussinnes à 10h45, pour les personnes intéressées. Mégots, papiers, canettes, chewing-gums, ces déchets sont trop souvent encore abandonnés dans la nature. Des déchets sauvages qui polluent notre environnement et dégradent ainsi notre cadre de vie, tout en coûtant de l’argent à tous les citoyens.

Conscients de la problématique, les responsables de l’évènement souhaitent agir. "En adoptant les bons gestes, nous pouvons rendre notre commune plus belle", expliquent Stéphane Romans, Sébastien Deschamps, Arnaud De Laever, Alexandra Sauvage, Bernard Rossignol, Catherine Walem et Dominique Fauconnier de l’ASBL I Love Écaussinnes, responsable de l’événement. "L’objectif de cette opération de nettoyage est de ramasser les déchets dans un esprit de convivialité. Les opérations de nettoyage sont consacrées au nettoyage, mais également à la discussion et à l’échange."

Raison pour laquelle ce groupe de bénévoles a mis sur pied cette manifestation. Les organisateurs de l’activité veulent ainsi faire face à la problématique de la propreté publique. Et pour se faire, une mobilisation générale est nécessaire. Grâce à un partenariat avec l’ASBL Be Wapp, des kits de nettoyage seront disponibles pour les participants, tels que des gants, des pinces à déchets et des conteneurs pour stocker les déchets ramassés.

"À l’issue de l’opération de nettoyage, les sacs seront déposés à un endroit précis. Celui-ci sera communiqué aux services communaux qui viendront enlever les déchets", précisent les organisateurs. Ces derniers conseillent de prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la météo.

Ces actions citoyennes sont de plus en plus nombreuses dans la région du Centre. À Soignies, ou encore Le Roeulx, de tels évènements ont rassemblé parfois plus d’une vingtaine de participants par opération. Preuve que l’environnement, et la problématique des déchets sont devenus une préoccupation importante pour la population.