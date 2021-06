Ça bouge à la gare de Braine-le-Comte. Avec une moyenne de 5 500 navetteurs quotidiens, la gare représente un axe ferroviaire important de la mobilité douce, mais également aux alentours dans la ville. La plus ancienne gare du continent, mis en service au 19e siècle, fait peau neuve depuis quelques années maintenant. Un nouveau parking P3 est désormais ouvert aux visiteurs, accessible par une magnifique esplanade. Cette zone de stationnements, ainsi que la prolongation du couloir sous voie, permet d’accéder directement à l’arrière de la gare et aux futurs lotissements.

En effet, il n’y a pas que le stationnement qui s’est développé à la gare de Braine-le-Comte, puisqu’un projet d’écoquartier est en cours. À la demande des citoyens, un accès piéton sera prochainement créé depuis le Chevauchoir de Binche au nouveau parking, ce qui facilitera l’accès piéton et la mobilité douce.

Lors du conseil communal de la Ville, la situation des escalators a également été abordée. Pour rappel, la SNCB a procédé au remplacement de cinq escalators pour permettre d’accéder aux quais plus facilement. Les travaux sont terminés, mais les nouveaux escalators restent inaccessibles. Trop grands par rapport à la hauteur du quai, certains navetteurs ont pointé le problème.

"C’est bien évidemment prévu que les escalators soient plus hauts que les quais actuels", explique l’échevin en charge de l’urbanisme, Léandre Huart. "Des passerelles seront prévues pour descendre depuis les nouveaux escalators vers le quai existant. Et donc, c’est Infrabel cette fois-ci qui devra effectuer le rehaussement des quais comme c’était prévu."

L’avant de la gare connaitra, lui aussi, quelques changements. "Dans le plan vélo, nous souhaitons un parvis de la gare qui se veut multimodale, avec des dépose-minute et une gestion de la zone bleue très active à cet endroit", précise Léandre Huart. "Des parkings vélos devant cet édifice, des zones taxis, le pôle tec qui restera évidemment présent. Il s’agira aussi de créer une liaison entre la rue des Digues et l’avenue Alix de Namur, et vice versa, par l’élaboration d’une piste cyclable." Un subside, entre autres, permettra de prôner la mobilité douce devant la gare.

Enfin, d’ici un mois, le tant attendu parking vélo sécurisé devrait voir le jour sur le parking P3. "J’ai eu la confirmation de la SNCB. Je pense que c’était important parce qu’actuellement, on n’y est pas encore. Si on veut attirer la mobilité douce, il faut y avoir des infrastructures adéquates", termine Léandre Huart. Un dernier dossier concerne, lui, la réfection du Chevauchoir de Binche. L’autorité communale met tout en œuvre pour y arriver, verdict dans les prochains mois.