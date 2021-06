Cet été, posez vos valises à Soignies les Bains. La Ville lance l’évènement cet été pour ceux qui ne prendront pas l’avion lors des grandes vacances. Malgré l’avancée de la vaccination, beaucoup sont encore rétiçants à l’idée de voyager. Du 3 au 9 juillet, il ne sera pas nécessaire de vous envoler pour être dépaysé à Soignies, puisque plusieurs activités seront organisées. La Ville de

Activités nautiques, ludiques et culturelles, tout a été pensé pour ravir petits et grands. "Un bar et un espace détente seront également proposés lors de cet événement organisé la première semaine de juillet", précise la Ville. De 10h à 18h, différentes activités seront ainsi proposées aux visiteurs : jeux en bois, parcours d'artistes Sonégiens, kayak, pédalo…

Etabli aux abords de l’Etang de la Cafenière, au chemin du Marais Tiriâ, cet événement a été mis sur pied grâce à la collaboration du centre culturel de Soignies, de la Ludothèque Sac à JouJou et du Service des Sports & Jeunesse de la Ville de Soignies.