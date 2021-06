C’est une première à Seneffe. À l’instar d’Écaussinnes, la commune de Seneffe lance son premier budget participatif dès ce mardi 15 juin. En d’autres termes, les autorités ont décidé de dédier une partie de leur budget à la création d’un budget participatif. Il permettra ainsi de réaliser des projets d’intérêt collectif, imaginés par les habitants, mais aussi pour ces derniers.

Le principe est simple. "Les Seneffoises et les Seneffois sont invités à déposer leur projet en remplissant un questionnaire disponible à l’accueil de l’Administration communale ou sur la nouvelle plateforme en ligne "jeparticipe.seneffe.be"", explique Margaux Marchal du service communication. "Ils auront jusqu’au 1er septembre pour les déposer."

Et la particularité de ce budget, et qu’il est également accessible aux plus jeunes de l’entité. "Les enfants dès l’âge de 10 ans peuvent participer", ajoute Margaux Marchal. "Le sport, la culture, la solidarité, l’environnement, ou encore le cadre de vie… Tous les domaines sont concernés ! Seule condition : le projet doit être utile et accessible à tous."

Après une étude de faisabilité réalisée par les services communaux, les projets retenus seront soumis au vote des habitants de Seneffe pendant tout le mois de novembre. Les projets ayant obtenu le plus de voix bénéficieront d’une subvention : jusqu’à 7500 euros et ce, jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire prévue. Un comité de sélection, composé de cinq citoyens, d’élus et d’agents communaux, sera chargé de valider les différents projets.

Alors si vous habitez l’entité de Seneffe et que vous avez une idée pour améliorer votre quartier, ou encore votre village, un formulaire est disponible à l’accueil de l’administration communale ou sur le site www.seneffe.be/budgetparticipatif avant le 15 juillet. À vos candidatures.