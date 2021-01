Comme nous vous l'annoncions il y a une dizaine de jours, le lavoir de Péronnes a tapé dans l'œil de Jean-Luc Crucke. L'emblématique vestige du passé industriel de Binche aurait pu être mis vente dans le cadre de la nouvelle stratégie immobilière wallonne. Mais le ministre du Budget s'est d'abord rendu sur place avant de trancher. Et il a eu littéralement un coup de cœur pour la cathédrale de béton, unique en son genre.

Un répit est donc accordé au lavoir, mais pas question de laisser pourrir le dossier pendant de longues années encore. D'ailleurs, le temps est compté. La SA Triage Lavoir du Centre, propriétaire du bâtiment et dont la Région wallonne est en partie actionnaire, a une ardoise de six millions d'euros à éponger auprès de créanciers privés et publics. Le ministre Jean-Luc Crucke indique avoir obtenu un délai supplémentaire de 12 à 18 mois auprès la banque BNP, principal créancier. Entre-temps, l'avenir du lavoir devra se décider.