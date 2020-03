Depuis son ouverture, il a permis l'adoption de 123 chats placés par la SPA.

En novembre 2018, Complètement Félin, le premier bar à chats de la cité des Loups, ouvrait ses portes. Si le succès a rapidement été au rendez-vous, Sandra Alongi, la gérante, souhaite désormais tourner la page et se consacrer à d’autres projets. Pas question cependant d’envisager la fermeture de l’établissement : un repreneur sérieux est activement recherché.

En pratiquement un an et demi, ce sont 123 chats placés au bar par la SPA de La Louvière qui ont pu retrouver une nouvelle famille. "Prendre la décision de me retirer n’a pas été simple. J’ai évidemment un pincement au cœur mais je suis sereine", explique Sandra Alongi. "Je ne compte pas quitter le milieu de la cause animale, qui faisait déjà partie de ma vie avant le bar, mais je ne sais pas encore quelle direction je souhaite prendre."

Toujours est-il que cette expérience restera très positive pour cette ancienne informaticienne. "Ce sont 123 histoires à raconter. C’est une grande fierté et une vraie satisfaction personnelle que d’avoir pu contribuer à ces adoptions. Mon premier objectif était de pouvoir ouvrir le bar. Le reste, ce n’était que du bonus. C’était ma première expérience dans l’horeca, la première en tant qu’indépendante aussi. Je retiens beaucoup de positif. Le bar m’a permis de faire de magnifiques rencontres."

La collaboration nouée dès le départ avec la SPA de La Louvière pourrait se poursuivre mais à ce stade, rien n’est garanti. "Il faudra voir si le repreneur souhaite la poursuivre, et vice-versa du côté de la SPA. Ce serait évidemment bien que le refuge puisse continuer à profiter de ce projet." Plusieurs personnes ont déjà manifesté un certain intérêt pour le concept mais toutes les candidatures restent les bienvenues.

"Les candidats sont invités à se manifester via la page Facebook du bar pour établir un premier contact. Après quoi un entretien téléphonique sera organisé. Ce sera l’occasion d’aborder le concept mais aussi les aspects administratifs et financiers. Si les choses se poursuivent, un entretien en face à face sera proposé afin de voir les choses plus en détail." Une chose est certaine : Sandra Alongi ne remettra pas son commerce entre les mains de n’importe qui.

Le repreneur devra être un fervent défenseur de la cause animale tout en étant capable d’assumer une entreprise de type horeca. Pas question par ailleurs de mettre dans le bar ses propres chats ou de permettre l’élevage.