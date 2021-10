Le samedi 23 octobre, le théâtre communal accueillera à nouveau le Binche Film Festival. Une soirée pour découvrir une dizaine de courts-métrages avec une forte empreinte locale cette année. Le Royal Club Cinéma Binchois célèbre en effet ses 80 ans. Il y aura aussi des clips musicaux ou encore la dernière réalisation de Wallcittà élaborée avec son Workshop Cinéma.

À l'origine de cet événement, on trouve une bande d'amis, des cinéphiles de la région qui voulaient partager leur passion avec le plus grand nombre dans une région où le septième art ne tient pas forcément le haut du pavé. Le Binche Films Festival a ainsi vu le jour en 2018. La première édition était parrainée par François Troukens, la seconde par Stephan Streker.

L'an dernier, comme tous les autres événements prévus à l'automne, le Binche Films Festival a été victime du coronavirus. Un coup dur pour les organisateurs, d'autant plus que le festival repose sur un groupe de bénévoles qui carburent uniquement au plaisir du partage. Mais la pandémie n'a pas eu entièrement raison de leur motivation. Et voilà donc le Binche Film Festival qui revient pour une troisième édition.

Le contexte sanitaire amène un format plus réduit. Le festival se déroule sur une soirée contre deux les années précédentes. Mais le plaisir est toujours là. "Nous sommes une petite équipe, c'est compliqué de mettre en place des événements, surtout avec la conjoncture sanitaire. Mais après toutes les restrictions que nous avons connues, nous voulions nous remettre dans le bain", explique Aymeric Bolé, l'un des organisateurs. "Nous avons pu créer des synergies avec le Royal Club Cinéma Binchois qui fête ses 80 ans. Nous avons aussi repris une partie de la programmation de l'édition 2020 qui avait été annulée. On a donc un beau programme pour la soirée et ça reste l'occasion de pouvoir profiter du cinéma autrement que par sa télévision et Netflix. Comme d'habitude, il sera possible d'échanger avec les réalisateurs après la projection ou même au bar. C'est bien le but de ce festival, offrir une vitrine et créer des moments de partage."

Et pour favoriser les échanges au bar, le Binche Film Festival peut compter sur les bons produits du terroir. Le Ruffus, le Gin de Binche et la Binchoise sont en effet partenaires de l'événement.