Il a eu besoin d'un peu plus de 15 heures pour réussir ce défi.

Pendant leurs vacances, certains font la carpette sur la plage, d'autres enchaînent les visites culturelles ou les randonnées. Et puis il existe la catégorie des sportifs fous dont Jérémy Rombaux fait partie. Ce Binchois de 34 ans a réussi l'exploit de gravir le Mont Ventoux à... six reprises en une seule journée et en solo.

C'est le 9 juillet dernier que Jérémy s'est lancé ce défi assez fou baptisé "bicinglette" qui consiste à monter à deux reprises chacune des trois ascensions de la célèbre montagne du Vaucluse. Peu après minuit, il a garé son véhicule au village de Malaucène pour débuter directement son challenge sur le versant nord-ouest. "Je logeais avec ma famille à 30 kilomètres de là", raconte-t-il. "J'ai pris la voiture le mercredi soir pour monter en selle à minuit."