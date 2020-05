Xavier Dupont souhaite davantage de clarification pour les écoles de son entité.

Le retour à l’école de certaines classes à partir du 18 mai se précise. Mais de nombreuses questions subsistent au sein des établissements. C'est pourquoi les voix commencent à s'élever et se diriger vers la ministre de l'éducation Caroline Désir (PS). Le bourgmestre d'Ecaussinnes a voulu faire entendre son avis et partager l'inquiétude des acteurs de terrain de sa commune à travers un courrier de quatre pages.

Dans cette lettre, Xavier Dupont (PS) revient sur le contenu de la circulaire de la ministre envoyée le 25 avril. "Le port du masque est imposé pour les élèves de 6e primaire et les membres du personnel tout au long de la journée", explique-t-il notamment. "C’est une bonne chose, mais aurons-nous la capacité de fournir un tel équipement à tous les enfants. En ce qui concerne la commune d’Ecaussinnes, une commande est passée, avec notamment des masques pour enfants. Toutefois, je ne peux garantir une réception de la commande et une distribution effective de ces masques pour le 18 mai."

Le bourgmestre écaussinnois évoque ensuite les garderies. "A ce jour, il nous est impossible de déterminer l’impact qu’auront les mesures des phases 1a et 1b du plan de déconfinement. (...) Que doit-on faire si nous arrivons au maximum des capacités d’accueil suivant les règles des 10 enfants par silo d’une part et de la surface disponible dans les classes d’autre part. Les infrastructures scolaires d’une commune comme Ecaussinnes ne permettent pas de démultiplier à l’infini les groupes et nous ne disposons pas d’un nombre suffisant d’enseignants pour ce faire, même si on adjoint à celui-ci le personnel habituel de la garderie."

"Vous notez également que de nouveaux apprentissages doivent être proposés lorsque les élèves sont présents en classe et accompagnés par leur(s) enseignant(s)", poursuit Xavier Dupont. "Ce dispositif est impraticable sauf à supposer que les classes initiales comportent au maximum dix élèves dans la classe, ce qui est bien loin des moyennes au sein des écoles primaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. On doit donc supposer qu’au travers de ce dispositif, ainsi que pour des raisons évoquées supra, aucune nouvelle matière ne pourra être vue au cours du mois et demi séparant la reprise des congés d’été."

Et de conclure. "Vous indiquez que si la sécurité n’est pas garantie, la reprise des leçons est retardée jusqu’à ce que des solutions soient trouvées. Nous sommes prêts à relever le défi car nous ne voulons pas nous arrêter à des considérations administratives qui créent plus de blocage que de résolution de situations, mais si cette reprise pourra être garantie grâce au professionnalisme de nos équipes, sachez que ce n’est pas par conviction qu’elles se rendront à l’école !"