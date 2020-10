Le 1er octobre 2015, Maxime Daye succéder officiellement à Jean-Jacques Flahaux en tant que bourgmestre de Braine-le-Comte. Cinq ans plus tard, le maïeur de 37 ans est toujours bien en poste. Et il a décidé de fêter ça avec tous ses concitoyens. "Pour célébrer cela, j’offre aux Brainois et Brainoises qui le souhaitent un apéro virtuel ce dimanche", a-t-il lancé sur Facebook ce jeudi matin.

Concrètement, Maxime Daye propose de livrer un véritable apéritif dimanche matin chez les tous Brainois intéressés puis de trinquer ensemble dans la foulée par écrans interposés. Et il payera évidemment tout de sa poche. "J'avais déjà fait un apéro il y a 4 ans pour fêter ma première année de mayorat", explique-t-il. "Nous nous étions rassemblés "physiquement" pour boire un verre et discuter. Mais avec le Covid, c'est évidemment impossible donc je me suis dit qu'on allait faire cela "virtuellement" en amenant l'apéro chez les gens."

Forcément, de nombreux Brainois ont déjà répondu favorablement à l'invitation. Il leur suffit de s'inscrire par mail (max@maximedaye.be) avant ce jeudi à 18h. "Et nous viendrons ce dimanche matin vous livrer le vin blanc et les gourmandises pour trinquer ensemble par écran interposé. Pour cela, j'ai commandé des amuses-bouches dans un commerce brainois (la Ferme d'Antignac) et je prends le vin blanc aussi à Braine (chez Couleurs Vin). C'est pour cette raison que les délais sont serrés pour la réservation."

Le bourgmestre de Braine-le-Comte en profite pour faire passer un message à l'occasion de ses cinq années de mayorat. "Merci de votre confiance dans un contexte pas toujours facile et merci aussi à l’équipe qui m’entoure car on n’est rien tout seul !"