Ce mardi soir, la majorité PS-Ecolo de La Louvière présentait au conseil communal sont budget 2022. Un budget en équilibre, représentant un volume budgétaire d’un peu plus de 137 millions d’euros tandis qu’au niveau des investissements, ce sont quelque 45 millions d’euros qui devraient être consacrés à la concrétisation de divers projets. La situation financière de la Cité des Loups n’est pas brillante, l’ensemble de la classe politique en est consciente.

Mais du côté de l’opposition, on va plus loin et on s’inquiète fortement de l’avenir. Le coût actuel et futur des pensions publiques pose notamment question. Pour permettre aux communes de faire face à ces charges, le gouvernement wallon a sorti de son chapeau le plan Oxygène, et les a autorisées à couvrir leurs besoins sur cinq années, soit de 2022 à 2026, en recourant à l’emprunt. La Wallonie prend en charge les intérêts et une partie du capital. Le reste est toujours à charge des communes.