Les distributeurs du bureau de poste de Soignies se sont mis en grève spontanément mardi matin. La raison du mouvement de grogne est dû "au passage en force de l'entreprise Bpost" qui veut lancer un système Géoroute alors que les nouveaux volumes colis ne sont pas encore connus. Le syndicat estime le nouveau volume de colis à 30% supplémentaires de ce qui est proposé. "Plusieurs réunions ont eu lieu entre les syndicats et Bpost mais l'entreprise veut passer en force et ne tient pas compte des avis syndicaux donnés en front commun", selon la CSC.

"L'entreprise Bpost a annoncé l'ajout de 30% de volume colis en 2021", a expliqué Luc Vanhaverbeke (CSC). "Une nouvelle organisation de la distribution Géoroute, néanmoins, a été mise au point sans tenir compte des 30% de volume supplémentaire annoncé. Cette augmentation signifie pour Soignies un à deux services supplémentaires, qui ne sont donc pas compris dans la nouvelle organisation."

Selon le syndicat, la distribution du courrier au départ du bureau de poste de Soignies est aujourd'hui assurée par 46 facteurs et quatre renforts. "Le nouveau Géoroute se limite à 48 facteurs, ce qui signifie que nous perdons deux renforts à Soignies alors que les 30% de colis en plus les rendent nécessaires. Le calcul est pourtant simple."

42 des 50 facteurs du bureau de Soignies sont partis en grève mardi matin et une assemblée générale du personnel a déjà voté la reconduction du mouvement pour mercredi. "Seuls les journaux ont été distribués mardi et ce sera le cas mercredi. Par contre, le courrier ne sera pas distribué. Nous n'avons reçu, pour l'heure, aucun signal de la direction. Une nouvelle AG aura lieu mercredi et, sans discussion avec Bpost, elle pourrait voter la poursuite du mouvement de grève. Nous pouvons comprendre que le personnel ne veut pas continuer à travailler dans l'incertitude", ajoute-t-on dans les rangs syndicaux.