Jusqu'ici, les interventions sont mineures.

La Belgique est en alerte et les mesures de précaution à observer sont répétées à maintes reprises depuis quelques jours. En ce début d’après-midi, la tempête Ciara n’a pas encore provoqué de gros dégâts chez nous. Les pompiers ont bien reçu quelques appels mais à ce stade, les interventions restent minimes.

Du côté de La Louvière, on comptabilise une vingtaine d’interventions, principalement pour des chutes d’arbres et de branchages, quelques dégâts au niveau des toitures ou des poteaux électriques endommagés. Même constat du côté de Soignies. Les pompiers ne sont actuellement sortis qu’à cinq reprises, majoritairement pour des branchages.

Dans la région de Mons et du Borinage, la situation est similaire. « C’est relativement calme chez nous. Nous savons que des appels vont être reçus mais jusqu’ici, nous sommes très peu sortis », explique-t-on du côté de Quiévrain. À peine trois demandes d’intervention ont été enregistrées. Du côté de Mons, les appels commencent à se faire plus nombreux mais il ne s’agit, là encore, que d’interventions mineures. On notera cependant que des briques se sont arrachées d’une façade, ce qui a entrainé la fermeture du Boulevard Gendebien.

Insistons encore sur le fait que les rafales de vent ne feront que s’intensifier au fil des heures. On conseille bien sûr de rentrer tout ce qui serait susceptible de s’envoler sous les bourrasques, pouvant atteindre jusqu’à 120 kilomètre/heure et de rester chez soi si cela est possible. Les parcs, cimetières et lieux publics verdoyants ont tous été fermés au public. Ils le resteront au minimum jusqu’à ce lundi.