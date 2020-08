Kid Noize avait déjà mixé sous le plan incliné du Ronquières Festival ou sur la scène flottante de Scène sur Sambre. Là-bas, il a eu l'occasion de voir passer les péniches et autres bateaux. Mais cette fois-ci, le DJ carolo est monté lui-même à bord d'une embarcation pour un concert unique sur le Canal du Centre.

Pour faire une dernière fois la fête avant la fin des vacances et la rentrée des classes, l'asbl Voies d’Eau du Hainaut a convié l'homme à la tête de singe à enregistrer un DJ set exclusif sur une péniche. La vidéo sera diffusée dès le 31 août à 18 heures avec pour objectif de danser sur ses sons entraînants mais aussi de faire découvrir le Canal du Centre, ses ascenseurs à bateaux et ses sites touristiques connus et reconnus.

"Cette manifestation est une belle propagande pour la région du Centre qui a de beaux atouts à faire valoir mais également pour la Belgique en mettant à l’honneur un artiste lui aussi reconnu", se réjouissent les organisateurs de l'asbl Voies d’Eau du Hainaut.



La croisière musicale sera à découvrir sur www.canalducentre.be dès le lundi 31 août.