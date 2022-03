U.P.

Même si le carnaval de Binche n'a pas pu avoir lieu, le folklore reprend vie dans la région du Centre. Le passage en code jaune et la fin de la phase d'alerte de la pandémie a donné des ailes aux sociétés carnavalesques de différents villages qui s'affairent à organiser les festivités parfois dans des délais très serrés.

Ce week-end à Buvrinnes, on a opté pour un carnaval light, faute de temps de préparation. A Leval par contre, les festivités s'étaleront sur trois jours. Idem à Haulchin, dans l'entité d'Estinnes, où le carnaval aura bel et bien lieu après deux ans d'absence. L'annonce a été faite il y a quelques jours et le programme a été récemment dévoilé. Il promet un carnaval complet, du 13 au 15 mars, avec des gilles.

Les festivités démarreront dès 5h du matin avec le ramassage et l'animation de tout le village en batterie. De 9h à 10h30, les trois sociétés de gilles seront reçues par les autorités communales au salon communal. Les participants prendront ensuite la route de la place de Waressaix pour le rondeaux des sociétés, de 11h à 12h30.

Tout ce petit monde se retrouvera ensuite à 16h30 pour le départ du cortège qui se ponctuera par un rondeau place du Bicentenaire, avant le retentissement des feux d'artifice à 21h30.

Lundi, le village sera animé en batterie durant la matinée. Les sociétés se rassembleront ensuite à 16h pour un départ en musique vers la place de Waressaix, où le rondeau est prévu à 18h. A 21h, rendez-vous est pris au Tombois pour un nouveau rondeau et un feu d'artifice avant le brulage du gille devant le local de chaque société.

Après ces journées bien remplies, le mardi sera consacré aux sortie en viole et fantaisie. Histoire de récupérer de deux journées bien remplies, durant lesquelles le carnaval sera fêté comme il se doit…