C'est l'évènement de l'année à Carnières. Bien connu de tous, son carnaval attire des milliers de personnes dans les rues du village. Pour des raisons sanitaires évidentes, les évènements carnavalesques ont été annulés progressivement. Mais rien n'empêchera les acteurs locaux de fêter le carnaval autrement. Ce dimanche 21 mars, de 10h à 12h, le centre culturel Le Sablon donne rendez-vous aux intéressés dans un live Facebook inédit pour retrouver pendant deux petites heures le bonheur d'un carnaval.

Et les festivités commenceront par une séance d'anecdotes. Plusieurs acteurs du folklore carniéreois prendront la parole pour raconter leurs meilleurs moments. C'est le cas notamment de Pierre Vansantvoort, qui a été gille pendant 50 ans au carnaval de Carnières. Alors même si nous n'entendons pas cette année les sabots et les grelots sonnés à l'unisson, les invités tenteront de nous replonger dans les années folles du carnaval.

Que serait le carnaval sans ses musiciens ? Pendant une demi-heure, tambours, grosse caisse et clarinette joueront les airs de Gilles. L'occasion aussi de rendre hommage à Emile Stas, victime de l'exposition de sa maison à Anderlues en début d'année. L'homme jouait des instruments à bouche depuis plusieurs années au carnaval de Carnières. "Il a laissé un grand vide dans le coeur de tout le monde", déclare Guillaume Selvais, l'organisateur. "C'était un ami, un pilier de l'évènement. On ne pouvait pas le faire sans donner une petite pensée à sa famille et à lui." Une musicienne de viole viendra spécialement jouer quelques morceaux pour le défunt, véritable passionné de l'instrument.

Pour clôturer ce carnaval virtuel, c'est Guillaume Selvais aux platines, qui animera l'évènement, pendant une heure. Du 100% folklore pour une ambiance assurée ! "L'objectif, c'est de faire vivre le carnaval dans le coeur des Carnièrois, et ce malgré, les conditions actuelles", explique le DJ. "Tout le monde en a besoin pour se remonter le moral."

Le 14 février dernier, le même évènement avait été organisé pour le carnaval de Mont-Ste-Algegonde. Plus de 75 000 personnes avaient assisté à ce carnaval 2.0. L'hôpital de Jolimont avait lui aussi retransmis le live dans son établissement. Un franc succès, que le centre culturel espère reproduire le 21 mars.