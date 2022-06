Les Rhodiens étaient nombreux à se retrouver ce week-end à l’occasion du retour de leur carnaval. De nombreuses nouveautés étaient au rendez-vous cette année, de quoi satisfaire les amoureux du folklore local. Ce programme réaménagé a visiblement plu à la population qui est venue en nombre tout au long du week-end. Les festivités ne sont pas pour autant terminées puisque sortie des sociétés folkloriques, brûlage du Paysan et brûlage des bosses seront au rendez-vous de ce lundi après-midi.

La pluie n’a donc rien retiré à la ferveur des Rhodiens, toujours au rendez-vous de leur carnaval. "On passe vraiment de supers moments au carnaval", indique Michel, originaire du Roeulx. "Malgré la météo peu clémente, les citoyens ont répondu présent pour le retour du carnaval, considéré comme l’un des carnavals de clôture de la saison."

Quelques petites nouveautés avaient lieu cette année comme notamment l’apparition d’une scène musicale sur la place de la Chapelle où bars des associations et nourriture étaient au rendez-vous. Le changement majeur survient toutefois dans la dissociation du carnaval au festival "des ballons et des ailes" qui aura lieu en août. Les citoyens devront donc se montrer un peu plus patients avant de voir les montgolfières surplomber le ciel du Roeulx.

Le feu d’artifice a clôturé le week-end de fêtes qui s'est tout de même poursuit ce lundi par la sortie des Gilles ce matin qui a ensuite fait place aux apéros confettis sur le coup de 11h. Le reste de la journée sera animé par la sortie des sociétés folkloriques à 14h, le brûlage du Paysan à 22h30 et le brûlage des bosses à 23h30. Les festivités prendront définitivement fin à 1h du matin.