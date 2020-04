Pour les femmes victimes de violences conjugales, chaque jour de confinement s'avère être une véritable épreuve de survie. Certaines parviennent à le surpasser mais d'autres craquent complètement au point de prendre la fuite. C'est dans ce cadre qu'un centre d'accueil alternatif a été ouvert le 20 mars dernier du côté de La Louvière.

"Il est ouvert à toutes femmes en danger en Wallonie", confie Josiane Coruzzi, de l'asbl Solidarité Femmes et Refuge pour femmes battues. "Nous avons pu l'ouvrir grâce à l'aide du CPAS de La Louvière et de la Province de Hainaut car la Maison d'accueil habituelle est en confinement depuis le 17 mars donc nous n'y accueillons plus personne."

Ce bâtiment, qui se trouve dans un endroit tenu secret à La Louvière, peut accueillir entre 15 et 20 femmes, avec ou sans enfant(s). "Depuis que ce centre alternatif a été lancé, nous avons déjà hébergé une petite dizaine de femmes avec autant d'enfants. Ce sont des femmes victimes d'une réelle violence physique qui ont eu le courage de prendre leur téléphone pour appeler à l'aide."

(...)