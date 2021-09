Le carrefour de la rue du Manoir St-Jean et de la rue Delatte est fermé à la circulation pour une dizaine de jours.

U.P.

C'est un petit chantier qui ne passe pas inaperçu à Thieu puisqu'il a un impact sur la circulation de presque tout le centre du village. Depuis ce lundi, le carrefour formé par la rue du Manoir St-Jean et la rue Delatte est fermé à la circulation, des travaux de voirie devant y être effectués.

Outre l'interdiction de circuler sur le carrefour, plusieurs autres mesures de circulation sont d'application. La rue du Manoir Saint-Jean sera signalée voie sans issue au départ du carrefour formé avec la rue du Charbonnage – seule une circulation locale sera admise jusque la limite de la zone en chantier. La rue Reine Astrid est quant à elle en sens interdit partant de la rue Scoumanne, vers et jusque la rue du Roeulx.

Deux déviations sont instaurées: une au départ du carrefour formé par les rues du Manoir Saint-Jean et la rue du Charbonnage, vers la rue du Charbonnage, la rue des Laperteaux et la rue de la Garenne ; l'autre au départ du carrefour formé par les rues Reine Astrid et Scoumanne, vers la rue Reine Astrid, la rue de l'Indépendance, la rue Dr Coffe, la rue de la Ribambelle, la rue V Ergot, la rue J Wauters.

Ces mesures de circulation seront en vigueur pendant toute la durée des travaux, pendant toute la durée des travaux, dont la fin est estimée au 8 octobre 2021.