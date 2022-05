Pour permettre aux citoyens qui désirent recevoir leur première, deuxième ou troisième dose (et 4e dose pour les personnes immunodéprimées) de vaccin contre le Covid-19, la Wallonie a maintenu la vaccination via les médecins généralistes et l’activité de neuf centres de vaccination sur l’ensemble de son territoire. Elle vient également de lancer la phase pilote de la vaccination en pharmacie.

Dans la Province du Hainaut, trois centres de vaccination sont aujourd’hui toujours actifs : Charleroi, Tournai et La Louvière. Afin de permettre un retour complet des activités événementielles tout en garantissant l’accès à une vaccination de proximité, le centre de vaccination de La Louvière qui était temporairement maintenu au LouvExpo déménage cette fin de semaine dans le complexe commercial situé en face de celui du Cora. A partir de ce vendredi 6 mai, il prendra donc ses quartiers au n°6 de l’Avenue de Wallonie.

Il sera accessible aux personnes, sans rendez-vous, le vendredi et le samedi, de 9h30 à 17h30. Le samedi matin restera réservé à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans (doses pédiatriques avec rendez-vous préalable obligatoire).

Le centre continuera donc à fonctionner sans prise de rendez-vous, bien que celle-ci demeure possible via le numéro d’appel gratuit 0800/45 019 ou via le site internet www.jemevaccine.be.

A l’heure actuelle, 79% des Wallons éligibles à recevoir la dose "booster" l’ont reçue ou ont pris rendez-vous pour la recevoir. L’administration de cette dose "booster" reste nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une protection optimale contre le Covid-19.