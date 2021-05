C’est plutôt rare. Durant trois jours, le centre de vaccination de Soignies ouvre ses portes sans rendez-vous. En effet, de 14h à 18h, les mercredi, jeudi et vendredi prochain, le centre organise des après-midis de vaccination livre. Sur le site de l’hôpital Saint-Vincent, au boulevard Roosevelt, les personnes âgées de plus de 41 ans peuvent se présenter aux jours et aux heures mentionnés avec leur carte d’identité.

En raison de doses excédentaires, les médecins n’ont pas le choix. "Notre frigo est rempli de doses restantes du vaccin AstraZeneca", explique le responsable du centre, Etienne Van Honacker. "Nous avons donc décidé d’ouvrir la vaccination au plus vite sans rendez-vous pour écouler le stock, avant la prochaine livraison. Le circuit normal ne donne rien, parce que beaucoup déclinent le rendez-vous quand ils s’aperçoivent qu’il s’agit de ce vaccin. On racle les fonds de tiroir."

Alors même si la phase 2 a été lancée la semaine dernière, certaines personnes de plus de 41 ans ont raté l’occasion de recevoir leur première dose. "Des fois parce qu’elles ne pouvaient pas être présentes ou parce qu’elles étaient malades", constate le médecin. "Ce sera aussi une session de rattrapage les retardataires qui ont peut-être changé d’avis entre temps."

L’objectif s’inscrit une nouvelle fois dans l’envie d’accélérer le rythme de vaccination en Wallonie. Soignies est toutefois en bonne position, avec plus de 26 000 vaccinés d’une première dose. Le centre recevra dans les prochains jours une commande spéciale de 5 000 vaccins. "Nous n’avons aucune idée de ce que vont donner ces trois jours", poursuit Etienne Van Honacker. "Nous relayons un maximum l’information pour que cette opération soit une réussite. On n’attend clairement pas la foule au vu de la mauvaise réputation du vaccin AstraZeneca, mais on sera peut-être surpris."

Lors de ce passage, un rendez-vous sera fixé huit semaines plus tard pour obtenir la seconde dose, et non plus douze semaines comme précédemment.