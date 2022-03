C’est une page qui se tourne, espérons-le définitivement. Preuve que la situation sanitaire tend à s’améliorer, l’AViQ, l’Agence pour une vie de Qualité, vient de confirmer la fermeture imminente du centre de vaccination de La Louvière, situé au LouvExpo. Cette dernière sera actée le jeudi 31 mars prochain.

Dans l’intervalle, les horaires du centre de vaccination sont également revus. Ce dernier sera dorénavant fermé les lundi et jeudi, et ce jusqu’à sa fermeture totale. Il sera également inaccessible les 28 et 29 mars, dates du carnaval de La Louvière. Les citoyennes et citoyens qui désireraient être vaccinés contre le Covid-19 après cette date sont invités à se rendre à Mons, plus précisément au Lotto Mons Expo, ou à Charleroi au CEME. La vaccination par les médecins généralistes demeure cependant toujours possible.

Le centre de testing reste, quant à lui, ouvert. "La Ville de La Louvière tient à exprimer sa gratitude envers toutes les personnes qui se sont mobilisées au sein du LouvExpo durant de nombreux mois", précise-t-on du côté de la ville. De très nombreuses personnes ont fréquenté le centre alors que la vaccination était vivement conseillée par les autorités fédérales. Le 1er juillet dernier, l’AViQ et la ville avaient souhaité marquer le coup en mettant à l’honneur Nadine Defontaine, la 100 000e patiente du centre.