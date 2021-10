L'arrondissement de Soignies est convoité par les promoteurs et de nouveaux habitants. Les élus en sont conscients et mettent à jour leurs règlement d'urbanisme.



Dans certaines communes du Centre, l'activité immobilière est intense et le sujet est devenu fort sensible pour certains citoyens, qui ont l'impression que les projets immobiliers se multiplient au détriment de leur cadre de vie. C'est en tout cas un argument que l'on lit et entend à chaque fois qu'un nouveau projet est mis à l'enquête publique.

Les communes de l'arrondissement de Soignies sont particulièrement prisées. "Braine-le-Comte est une ville en pleine expansion, notre gare accueille environ 6000 navetteurs et nous sommes à la périphérie de Bruxelles", note Léandre Huart, échevin à l'urbanisme de Braine-le-Comte.

Des constats partagés à Soignies, Ecaussinnes, Seneffe, voire Le Roeulx. L'IWEPS (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) prévoit d'ici 2035 une augmentation de la population de l'arrondissement de 9,6% dans l'arrondissement de Soignies. Mais que font les pouvoirs locaux face à ce phénomène? Accepte-t-on tout et n'importe quel projet? Non, répondent en cœur les échevins de l'urbanisme respectifs.

"Le citoyen a parfois l'impression que le politique lui cache des choses et qu'en coulisses, tout est joué. Mais ce n'est pas du tout le cas", poursuit Léandre Huart. "Nous prenons en compte les avis émis lors de l'enquête publique, celui de la CCATM (Commission consultative d'aménagement du territoire et de mobilité) de sorte que les projets évoluent toujours dans le bon sens."

Des outils pour encadrer les projets