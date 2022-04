Le conducteur, qui reste donc maintenu en détention préventive pour un mois, était rentré avec sa voiture dans le cortège du carnaval au petit matin, tuant six personnes et en blessant une trentaine d'autres. Le dossier, qui devait être examiné le 22 avril par la Chambre du Conseil, avait été reporté d'une semaine sur demande de la défense représentée par Me. Frank Discepoli. Ce dernier n'avait pas demandé la libération de son client lors de la première audience le 25 mars. La détention préventive de Paolo F. avait ainsi été prolongée pour une période d'un mois.

Paolo F. est poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort dans le cadre d'un accident de la route.