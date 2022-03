Terminer ses études secondaires peut s'avérer excitant pour la majorité des élèves. A moins de ne pas savoir vers quel métier ou quelles études se diriger après avoir été diplômé. Conscient de la difficulté, pour ces jeunes, de choisir une orientation professionnelle, le Centre Hospitalier de la Haute Senne offre l'opportunité aux élèves de 5ème et 6ème secondaire de suivre des professionnels de la santé directement sur le terrain. Une manière pratique, à la fois, pour cerner ses attentes et prendre connaissance des conditions réelles de travail.

Pour ce faire, l'hôpital régional organise deux journées des métiers le week-end des 25 et 26 mars prochains. Au programme, 13 ateliers "pratiques-métiers" lors desquels les étudiants pourront rencontrer des professionnels qui leur parleront de le parcours, de leur formation, de leurs choix personnels et de leur travail au quotidien. Les étudiants pourront alors poser des questions, demander diverses explications sur les métiers et auront la possibilité de se mettre dans la peau d'un vrai professionnel.

Dès lors, 8 ateliers sont proposés le samedi 25 mars de 13h à 17h. Le premier atelier, "Bien dans mon assiette", accueille 6 étudiants par tranche de 45 min. Pendant trois quarts d'heure, les élèves pourront en apprendre davantage sur les régimes nutritionnels appliqués dans un hôpital. Ils pourront réaliser des plats sains et gouteux. Le deuxième atelier proposé s'intitule "Revigor" et se déroulera dans la pharmacie de l'hôpital. Pendant 20 minutes, 4 étudiants pourront découvrir le déroulement de l'approvisionnement des stocks, la préparation des injections pour la chimiothérapie et la délivrance de celles-ci. Le troisième atelier se tourne, quant à lui, vers la gériatrie soit le service en charge des personnes âgées. Par atelier de 40 minutes, les étudiants pourront découvrir les différents corps de métier mobilisés dans le service : ergothérapeute, kinésithérapeute, neuropsychologue, psychologue, logopède, médecin gériatre.

Le quatrième atelier prendra place au sein du laboratoire de l'hôpital. Pendant 30 minutes, ce lieu de prélèvements et d'analyses divers permettra d'en apprendre davantage sur l'hématologie (l'étude des cellules sanguines), microbiologie et la chimie. Un sixième atelier, "A chaque patient sont dossier", s'intéresse aux dossiers des patients : lettre de sortie, encodage des pathologies, registre du cancer, Réseau de santé Wallon, ... L'avant-dernier atelier proposé concerne, lui, la logistique de l'hôpital. Les étudiants pourront alors, durant 30 minutes, découvrir les préparations de commandes des diverses unités de soins et suivre le travail d'un magasiner. Enfin, l'atelier "Passe-moi la clé de 12 !" fera la lumière sur le monde de la maintenance qui s'occupe des problèmes techniques de tout l'hôpital.

Pour le dimanche 26 mars, 3 ateliers sont organisés de 8h à 13h. L'atelier "Un petit cliché pour la postérité !" permet aux étudiants de découvrir l'imagerie médicale. Rayons X, ultrasons, champs magnétiques, ... l'occasion de découvrir les différents appareillages permettant la prise de clichés médicaux. Un second atelier s'intéressera à la maternité. Les élèves pourront suivre l'accueil d'une patiente en travail, découvrir le déroulement de l'accouchement et la gestion de la douleur. Enfin, l'atelier du "Docteur Maboul mais en vrai" invite les élèves au cœur d'un bloc opératoire. Un docteur présentera le respirateur et le déroulement de l'anesthésie utilisés pour l'endormissement des patients.

Seuls deux ateliers sont proposés à la fois le samedi et le dimanche. Le premier s'intéresse aux bactéries et plus particulièrement à l'éradication de celles-ci. La "stérili", telle qu'elle est surnommée dans le milieu hospitalier, prend en charge l'ensemble du matériel médical réutilisable. 4 étudiants sont donc invités à découvrir la composition et la stérilisation d'un plateau opératoire. Le deuxième atelier, quant à lui, permet à 9 étudiants de découvrir le service de chirurgie. La possibilité d'assister à la désinfection de plaies opératoires, au retrait d'agrafes, aux techniques de bandage et aux injections intramusculaire.

Les élèves qui souhaitent participer à l'un de ces ateliers peuvent s'inscrire sur le site suivant : www.inscriptionchrhautesenne.be. L'ensemble de ces ateliers se déroulera sur le site du Tilleriau au CHR Haute Senne situé à la chaussée de Braine à Soignies.