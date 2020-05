À ce stade, les consultations non-urgentes sont toujours annulées. Mais les hôpitaux envisagent leurs reprises, petit à petit.

Dans la région, d’aucuns se réjouissent de retrouver un peu de liberté grâce à la première phase de déconfinement. La vigilance reste pourtant de mise afin d’éviter une potentielle seconde vague de contamination. Car si les chiffres sont effectivement à la baisse, dans les hôpitaux, la situation reste compliquée.

Dans la région du Centre, au sein des deux hôpitaux, on poursuit les efforts. "La pression est moins forte en termes de nombre d’hospitalisation, c’est vrai", explique-t-on du côté de Tivoli. "C’est positif mais il est trop tôt pour se réjouir. Nous fonctionnons au jour le jour et préparons petit à petit une reprise plus traditionnelle de nos activités."

À ce stade, les consultations et interventions non urgentes planifiées cette semaine sont toujours annulées. "Nous réfléchissons à la meilleure façon de faire pour les relancer petit à petit. Combien de patients pourrons-nous accueillir dans les services, tout en tenant compte du fait qu’il faudra apprendre à vivre avec le virus ? C’est le genre de questions que l’on se pose actuellement. C’est une nouvelle organisation qui doit être mise en place."

Même constat du côté de Jolimont. "Le nombre d’hospitalisation reste élevé même si nous enregistrons plus de sorties. Nous pouvons compter sur quelques bonnes nouvelles, indispensables en cette période, mais nous restons extrêmement prudents. Il faut à tout prix maintenir les efforts, que chacun respecte les règles d’hygiène et de distanciation sociale. De notre côté, nous invitons tous ceux qui le peuvent à rester chez eux, même si les possibilités de sortie sont plus nombreuses."

Tant le CHU Tivoli que le groupe Jolimont préparent donc «"’après", si tant est que l’on puisse déjà parler "d’après" crise. Une unité réservée aux patients Covid-19 vient d’être fermée au CHU tandis qu’à Jolimont, une unité de chirurgie thoracique transformée pour l’accueil des patients infectés par le coronavirus s’apprête à reprendre ses activités.

Dans tous les cas, rappelons que des consultations à distance sont toujours organisées et qu’en cas d’urgence, les patients sont évidemment invités à se rendre à l’hôpital, où des circuits « propres » sont aménagés pour éviter les risques de contamination.