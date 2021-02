C’est un appel aux citoyens, que lance le groupe Survoltés Écaussinnes sur les réseaux sociaux. L’opération Écaussinnes carton rouge à la THT ! a démarré depuis hier soir. Les habitants souhaitent rassembler un maximum de photos afin de créer un grand triptyque rouge de six mètres carrés. Un projet de grande envergure à l’encontre de la possible future ligne à très haute tension dans la région du centre. C’est pourquoi le groupe demande aussi aux citoyens d’autres villages concernés de participer à l’opération. L’ensemble de ces photos formeront une grande mozaïque.

L'objectif est simple : humaniser les milliers de riverains "angoissés et totalement opposés à ce projet catastrophique pour notre environnement, pour nos vies et celles de nos enfants", écrit le collectif-citoyens. Tous sont donc invités à partager une photo en famille ou seul mais aussi de leurs animaux de compagnie. Ces derniers sont également concernés par le projet d’Elia, puisque plusieurs agriculteurs craignent pour la santé de leurs animaux, potentiellement déteriorée par les ondes magnétiques d’un tel projet.

Trois options ont été mises en place pour faire parvenir ces photographies. Chaque week-end, plusieurs membres seront présents sur les marchés hebdomadaires de la ville. Il sera également possible d’envoyer par mail, pour éviter les contacts au maximum. Et pour ceux qui ne disposent pas d’internet, une liste de boîtes aux lettres, où déposer sa photo, a été communiquée. Au final, le collectif espère ramasser plus de 2 000 photos.

Le temps presse pour les citoyens. Dans environ 60 jours, le ministre wallon de l’aménagement du territoire, Willy Borsus, doit rendre sa décision sur le dossier de la Boucle du Hainaut. Deux cas de figure sont possibles. Soit le ministre refuse le projet dans l’état actuel, ce qui repousserait en tout cas quelques temps la tentative d’Elia, ou alors, Willy Borsus donne suite au dossier et les prochaines démarchent peuvent être poursuivies. "Cette décision prolongera pour très longtemps notre angoisse et l’inquiétude de voir débarquer ce projet monstrueux dans notre "jardin" et paysage rural !", termine le collectif.

En octobre dernier, selon Survoltés Écaussinnes, plusieurs milliers de courriers avaient démontré l’opposition des citoyens de la commune envers la Boucle du Hainaut.