A l'heure d'établir un schéma de développement commercial, la bourgmestre Fabienne Winkel fait le point sur les forces et faiblesses de sa ville.

Comment se porte le commerce sonégien, quels sont ses points forts et ses faiblesses et quelles actions sont mises en place pour le soutenir? Ce sont, en gros, les questions auxquels répondra le Schéma Communal de Développement Commercial de la Ville. Actuellement mis à l'enquête publique, ce schéma doit permettre de gérer, d'orienter et de programmer le développement commercial sur l'ensemble du territoire communal.

"Il s'agit d'une réglementation très récente de la Région wallonne qui invite les villes à avoir une réflexion sur leur développement économique et commercial. Nous sommes une des premières communes à entamer la démarche", explique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies. Ce schéma a permis d'actualiser les chiffres d'une étude menée en 2014 sur la santé du commerce sonégien et de définir des périmètres sur lesquels se focaliser, soit le cœur historique de Soignies et les centres de village.

"Cela permet de concentrer les moyens et les actions. Un exemple très concret, ce sont les subsides Creashop." Ce dispositif wallon octroie à des candidats-commerçants, sous certaines conditions, une prime finançant jusqu’à 60% des frais liés à l’ouverture du commerce, avec un maximum de 6 000€, si ce commerçant s'installe dans un périmètre défini. "Quatre nouveaux commerces en ayant bénéficié ouvriront bientôt et un cinquième est en attente d'évaluation du jury."