Dans moins de trois mois, l'école maternelle de Gottignies (Le Roeulx) renaîtra de ses cendres. Pour la première fois depuis 2018, des élèves fouleront à nouveau le sol de cette petite école de village qui avait dû fermer suite à des soucis de fréquentation. C'est du moins l'objectif qui a été fixé. Car pour y arriver, il faudra séduire et surtout convaincre les parents de 14 futurs élèves, quota minimum à atteindre en date du 30 septembre 2020 sous peine de devoir à nouveau fermer l'établissement.

C'est donc une véritable course contre-la-montre qui vient de débuter. Pour l'heure, trois élèves sont déjà inscrits. "Il faudra au moins 14 enfants à l'école pour le 30 septembre 2020 dont 8 qui auront été présents depuis la rentrée du 1er septembre", détaille l'échevin Jean-Francis Formule. "En plus des trois inscrits, nous comptons six enfants dont les parents sont très intéressés mais qui ne seront pas encore en âge d'être scolarisé en septembre."

Mais tout cela ne sera pas suffisant. "Il nous reste trois mois pour trouver des parents intéressants et au moins 11 enfants. Nous lançons donc un appel aux parents de la région du Roeulx ou des communes voisines qui souhaitent proposer une méthode différente à leurs enfants."

(...)