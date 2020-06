Le confinement et la crise ont poussé les organisateurs à prendre cette décision.

Pour la première fois depuis son lancement en 1997, le concours Miss Soignies Haute Senne connaîtra un trou d'une année dans son palmarès. Aucune lauréate ne sera désignée en 2021 puisqu'il a été décidé de postposer le concours à l'année suivante. La prochaine Miss ne sera donc connue qu'en février 2022. D'ici là, ce sont Manon Stassin et ses deux dauphines, Océane Cheront et Laïs Marotta, qui garderont leur titre.

Cette décision a évidemment été prise au regard de la crise sanitaire. "Moins de deux semaines après le concours de cette année, toute la Belgique a été confinée", débute Michel Lenvain, organisateur du concours. "Or, la Miss et ses dauphines sont normalement très actives durant le printemps et l'été. Elles ont une trentaine de missions, dans différents événements de la région. Mais elles ne pourront participer à aucune d'entre elles puisque tout est annulé. Ce report leur permettra de tout de même tenir ce rôle l'année prochaine."

Mais il ne s'agit pas de l'unique raison du report du concours 2021 à 2022. Les lauréates, élues le 29 février dernier, tenaient également à apporter leur soutien aux commerçants locaux. "Une élection comme la nôtre existe grâce aux partenaires commerciaux qui représentent plus de 60% du budget. Nous ne voulions pas les solliciter dans les prochains mois pour l'édition 2021 alors que ce sont désormais eux qui ont besoin de nous. Les filles ont donc proposé de leur donner un petit coup de pouce via une publicité sur les réseaux sociaux. Elles vont également réaliser un spot publicitaire pour l'association des commerçants de Soignies."

Manon, Océane et Laïs porteront donc leur écharpe pendant encore vingt mois, jusqu'au 26 février 2022 et le 25e anniversaire du concours Miss Soignies Haute Senne. "Il s'agira d'une édition anniversaire donc nous aurons bien le temps de tout organiser et proposer un concours spécial. D'ici là, nos miss aideront les autres plutôt que les solliciter", conclut Michel Lenvain.