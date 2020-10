Ce sera une grande première ce jeudi soir à Seneffe. Sur le coup de 20h30, le conseil communal ne se réunira pas physiquement. Les 21 élus participeront à la séance mensuelle par écrans interposés et en direct sur Facebook et YouTube (un lien sera disponible sur le site de la commune).

Après Ecaussinnes et Braine-le-Comte, Seneffe n'est que la troisième commune de la région du Centre à utiliser la visio-conférence et la diffusion en direct. "Notre salle habituelle (l'Espace culturel de la Samme) est très grande et la distanciation y est possible. Mais nous voulions aussi montrer l'importance l'exemple d'application des règles et de rester à domicile autant que possible. Le conseil du 9 novembre sera aussi en visio-conférence."

La commune de Seneffe se préparait en réalité depuis plusieurs mois à lancer la diffusion en direct de ses conseils communaux. "L'intention est présente depuis plus d'un an parce que ça a été inscrit au budget 2020. Le cahier des charges est d'ailleurs lancé afin d'équiper la salle habituelle avec le matériel nécessaire. Mais la procédure prend du temps. Nous approchons désormais de la fin du processus."

En attendant, un autre prestataire extérieur a été contacté pour mettre en place cette alternative en visio-conférence. De quoi permettre également aux citoyens de suivre les débats de la séance depuis chez eux. Et certains risquent de s'y intéresser puisque les conseillers communaux devront se prononcer sur le projet Boucle du Hainaut et la demande de modification du plan de secteur.