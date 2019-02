Ce dimanche, en fin de journée, les services de secours sont intervenus dans la Cité de l'Amour, à hauteur du square Bulteau, près de l'église Saint-Rémy.

Ils y ont découvert le corps sans vie d'un trentenaire écaussinnois. Le malheureux a fait un malaise suite à une mauvaise déglutition. La police de la Haute Senne nous a confirmé l'origine accidentelle du décès.

Kévin Delespesse avait 32 ans Et sa tante Linda de crier son chagrin: "Tu étais mon neveu préféré. Je t'aimais. Ce n'est pas un adieu. Tu as fait des erreurs mais tu étais quelqu'un d'extrêmement gentil."



Selon sa tante, Kévin était un véritable passionné de son métier de couvreur. Et de conclure: "Je ne sais pas ce qu'il faisait là tout seul. On parle d'un malaise mais j'aimerais quand même en savoir plus"