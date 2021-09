C'est à nouveau une déception pour les Sonégiens amateurs de folklore: le cortège de la Simpélourd, qui se déroule traditionnellement à la mi-octobre, n'aura pas lieu cette en année. Comme en 2020, la crise sanitaire et les règles en vigueur pour maitriser l'épidémie ne rendent pas la tenue de l'événement possible. On y a pourtant cru du côté du Comité communal des Fêtes et de la Ville de Soignies, mais cela s'est avéré tout simplement infaisable à cause des réglementations encore en vigueur, comme celle d'organiser une zone d'accueil dont l'accès ne serait permis qu'aux personnes disposants du Covid Safe Ticket. Difficilement réalisable pour un cortège urbain.

"Il faut se rendre à l’évidence, les mesures et protocoles imposés suite à l’instabilité de la situation sanitaire compliquent l’organisation d’une festivité d’une telle ampleur, explique Laurent Servranckx, président du Comité communal des Fêtes. "Au vu des réglementations, le contrôle des entrées de 15 000 personnes sur un site d’une telle superficie et comprenant de nombreuses habitations est inenvisageable. Outre le contrôle impossible des citoyens habitant le long du parcours, il faudrait en effet contrôler plus de 25 points de passage vers les rues parcourues par le cortège de la Simpélourd."

Comme à l'impossible nul n'est tenu, le Comité des Fêtes a pris la décision d'annuler le cortège. Une décision "raisonnable" a jugé la bourgmestre Fabienne Winckel, "toutefois la situation s’est nettement améliorée depuis l’année dernière. Plus de 80% des Sonégiens sont aujourd’hui vaccinés. Il me semble donc important de pouvoir maintenir toutes activités réalisables telles que la kermesse, ou encore le feu d’artifice."



Si l'emblématique Mononk ne défilera pas cette année encore, son esprit vivra, assurent les autorités communales. On pourra ainsi le voir sur des masques buccaux personnalisés, qui seront vendus à l'hôtel de ville. On l'entendra aussi grâce au carillonneur Patrice Poliart qui égayera le centre-ville d'airs typiquement sonégiens dès 14h30 samedi 16 octobre.

La Simpélourd, on la goûtera également puisque les établissements Horeca proposeront le célèbre "Lapin à prones" ou la "tarte à prones" dans leurs établissements. Enfin, les carabibis, traditionnellement distribués lors du cortège, seront proposés dans des commerces sonégiens.

Enfin, Mononk Simpélourd ne restera pas cloîtré chez lui puisqu'il ira rendre visite aux aînés dans quelques maisons de retraite. Il témoignera également de son soutien au personnel soignant du CHR Haute Senne. Ces festivités alternatives de la Simpélourd se clôtureront le mardi 19 octobre à 20 h avec un feu d'artifice sur la Place Verte.