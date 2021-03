Disponibles dans les grandes surfaces, les sacs-poubelles de l’intercommunale Hygea sont aussi susceptibles d’être vendus au sein de petits commerces de proximité. À ce jour, cette décision ne revient qu’au commerçant, qui ne fait aucun bénéfice sur la vente de ces sacs, qui nécessitent pourtant de la logistique entre la gestion des commandes, la réception, le stockage et finalement leur vente.

Pour Guy Dewier, l’intercommunale n’en fait pas assez pour inciter les petits indépendants à franchir le pas. Ce dernier a même lancé une pétition en ligne. "J’ai des ennuis de santé et j’évite donc autant que possible de me rendre dans les grandes surfaces, qui m’épuisent davantage", explique le Louviérois. "Je constate malheureusement qu’il est de plus en plus difficile de se procurer des sacs dans les petits commerces."

Et de poursuivre : "Lorsque je fais trois supérette sans en trouver, je râle… Là où d’autres se découragent et finissent pas abandonner leurs déchets sur la rue ! Ce que je ne cautionne évidemment pas, mais ce qui, selon moi, est une possible conséquence de la politique menée par l’intercommunale. Un rouleau de sac coûte 10 euros. Il n’est pas normal que sur ces 10 euros, le commerçant ne profite pas du moindre centime."

Ce coup de gueule, Guy Dewier le pousse pour lui, bien sûr, mais pas seulement. "Comment font les personnes âgées, les personnes qui ne sont plus capables de se déplacer ou qui se limitent aux commerces de proximité ? Tout le monde n’a pas un proche en mesure d’assurer ce service. Pourquoi ne pas permettre des commandes en ligne et une distribution par du personnel de l’intercommunale ? C’est une proposition faite un peu en l’air, mais il faut se creuser un peu la tête, inciter Hygea à trouver des alternatives !"

De son côté, l’intercommunale insiste sur le fait qu’elle n’a aucun pouvoir sur la vente de ses sacs dans les commerces. "Nous ne pouvons pas les obliger à vendre nos rouleaux", explique Belinda Demattia, en charge de la communication. "Les sacs sont ce que l’on appelle un produit d’appel. On estime que les gens qui viennent en acheter sont susceptibles d’en profiter pour acheter d’autres produits dans le magasin."

Le choix revient donc au gérant. "Nous sommes conscients que cela ne peut pas convenir à tout le monde mais nous ne pouvons pas toucher au prix du rouleau de sacs sans toucher au coût vérité. Tout est très réglementé. Si nous vendons moins cher, la taxe poubelle devra être augmentée pour compenser la différence. On ne fait pas ce que l’on veut." Pour malgré tout inciter les commerçants à proposer des sacs-poubelles dans leur commerce, Hygea a récemment revu ses méthodes.

"Dans le cadre de l’instauration du nouveau schéma de collectes, le contact direct avec le commerçant est privilégié. On se rend sur place afin de lui expliquer la démarche, l’intérêt qu’il peut en retirer. Nous constatons que c’est une approche qui fonctionne beaucoup mieux." Espérons qu’elle sera suffisante pour répondre à la demande de la population, parfois bien démunie pour se munir d’un bien aussi indispensable qu’obligatoire au quotidien.