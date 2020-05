Et la lutte n'est pas terminée...

C’est un bourgmestre visiblement marqué qui a pris la parole ce mardi soir, dans le cadre du premier conseil communal louviérois organisé en présentiel depuis le début de la crise. Jacques Gobert (PS) a longuement salué le travail des services et des travailleurs qui sont restés "au front" pour venir en aide aux citoyens. Une minute de silence a également été observée en mémoire des victimes avant que les applaudissements ne retentissent dans le hall du Louvexpo, exceptionnellement transformé en salle du conseil, en guise de remerciement au personnel soignant.

Nul doute, la crise sanitaire que nous connaissons actuellement laissera des marques. Car la crainte aujourd’hui de faire face à une crise économique et donc sociale de plus grande ampleur encore plane plus que jamais. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. "Entre les dépenses réalisées par la ville et le CPAS dans le cadre de la crise, les recettes qui ne seront pas perçues et les mesures fiscales prises en soutien à différents secteurs, nous pouvons estimer nos pertes de 3,5 à 4 millions d’euros", a expliqué le maïeur.