Il y a douze mois, un vent de panique soufflait sur la maternité du CHR de la Haute Senne, à Soignies. Elle était identifié par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) comme l'un des 17 établissements à fermer dans les prochaines années car elles n'atteignent pas le seuil d'efficience de 557 accouchements par an. La ministre de la santé de l'époquée, Maggie De Block (Open VLD), avait d'ailleurs pris position pour soutenir le rapport du KCE.

Mais aujourd'hui, force est de constater que ces menaces n'avaient pas lieu d'être. L'année 2020 n'est pas encore tout à fait terminée mais le bilan est déjà plus que positif pour la maternité sonégienne avec 602 naissances. "Et d'autres accouchements sont prévus avant le 31 janvier", sourit Nadine Horvath, sage-femme en chef. "C'est évidemment très positif car nous maintenons notre taux habituel avec un peu plus de 600 naissances."

En effet, le nombre d’accouchements réalisés à Soignies a toujours été supérieur au seuil de 557 depuis 2015, sauf pour l’année 2016 qui fût exceptionnellement basse. On se souvient d'ailleurs que de nombreuses voix s'étaient élevées pour protester contre ce rapport du KCE. Plusieurs motions ont été votées dans les conseils communaux de la zone tandis qu'une pétition a rassemblé près de 2 500 signatures. Voilà donc, douze mois plus tard, un joli pied de nez à la ministre et au KCE.

Surtout que l'année 2020 a été tout sauf simple dans cet hôpital comme dans les autres. "La pandémie a forcément eu un impact sur notre organisation et notre méthode de travail", poursuit Nadine Horvath. "Au sein de la maternité, nous avons par exemple dû créer une zone Covid et une zone saine. Il y avait donc trois chambres ainsi qu'une salle d'accouchement destinées aux patientes positives. L'unité était un peu coupée en deux."

En revanche, l'interdiction des visites et l'obligation pour les deux parents de se confiner dans la chambre lors des pics de la pandémie ont semble-t-il eu un effet positif. "Les parents se sont retrouvés dans leur bulle et leur intimité. Cela a permis de créer des liens précoces avec les bébés tandis que les mamans ont pu compter sur des papas omniprésents pour les accompagner et les aider. Par ailleurs, le personnel soignant a pu être beaucoup plus disponible puisque les soins n'étaient pas interrompus par les nombreuses visites."

Un mal pour un bien qui contente tout le monde et s'ajoute à des perspectives d'avenir plus positives pour cette maternité familiale qui compte cinq chambres à deux lits, 11 chambres particulières et quatre salles d’accouchements.