Le Covid Safe Ticket est entré en jeu ce vendredi en Belgique. Le Ronquières Festival est d’ailleurs l’un des grands premiers évènements à le mettre en place ce week-end. Avec une préentrée de vérifications de vaccination complète ou de test négatif, les bénévoles ont scruté le sésame toute la journée pour permettre l’entrée au site. Une journée stressante pour les organisateurs, qui ont mobilisé plus de personnel pour cette édition un peu spéciale.

"On avait évalué le potentiel de personnes avec des Covid Safe Ticket pas en règle à 15% avant le début de l’évènement", explique l’organisateur Jean-François Guillin. "Et bonne nouvelle, on était entre 2 et 3% ce samedi, ce qui est vraiment très peu. Ça veut dire que la grande majorité des festivaliers s’est préparée correctement. C’est en partie grâce à la communication qui a fonctionné, via tous les réseaux possibles. Il faut également rajouter que le public est assez discipliné à Ronquières. Ce sont des gens qui ont été indulgents, et qui ont compris que c’était ça ou rien."

Et pour les 3% en question, aucun festivalier ne s’est finalement vu refuser l’accès au site. "Même ceux qui n’étaient pas en règle d’un point de vue vaccination sont rentrés, car nous avions la possibilité de les faire tester sur place", ajoute Jean-François Guillin. "On a eu environ 750 personnes testées sur la journée, et nous n’avons eu aucun cas positif. Tous les tests ont été négatifs."

Un résultat positif rendu possible par les nombreux bénévoles mobilisés. "L’organisation est très sérieuse, tout le monde l’a été pour ce premier jour", poursuit l’organisateur. "Et il ne s’agit pas uniquement des bénévoles, mais aussi des policiers. J’ai discuté avec un policier à qui il ne restait qu’un jour pour être en règle de vaccination. Il n’a pas bronché, et a accepté immédiatement."

Des tests ont aussi été rendus gratuits pour les enfants de 12 à 18 ans. "On sait que c’est difficile de télécharger l’application pour les mineurs, car il faut l’aide des parents", a constaté Jean-François Guillin. "On a donc décidé d’offrir ce test pour permettre l’accès au site, comme il y a pas mal de contraintes. Je m‘attendais à ce que les gens réagissent bien, mais d’autres étaient plus pessimistes. Mais c’est l’effet inverse, dès que quelqu’un avait un problème sur l’appli, on les a aidés. Il y avait immédiatement un soulagement incroyable."

Une bonne première expérience pour le Ronquières Festival, qui servira d’exemple pour les prochains.