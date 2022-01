En Belgique, on estime qu’un enfant sur cinq grandit dans la pauvreté et continue d’être discriminé en matière d’accès aux soins de santé, à l’éducation, au logement et aux loisirs. Face à ce constat dramatique, la ville de La Louvière a décidé de donner un coup d’accélérateur et de lutter davantage contre cette précarité infantile. Pour ce faire, à l’initiative du CPAS, un vaste d’actions vient d’être finalisé.

"La venue du Bus Viva For Life dans la Cité des Loups en décembre dernier a placé, une nouvelle fois, la triste réalité de la précarité infantile sous les projecteurs", regrette-t-on du côté de la ville. "Le CPAS de La Louvière a bien compris, et de longue date, la nécessité de s'attaquer de façon volontariste, structurelle et préventive à ce problème accentué par la crise sanitaire que nous traversons."

Au cours de ces derniers mois, les équipes ont donc élaboré et initié un plan d’actions "ambitieux" à destination du jeune public, principalement axé autour de la périnatalité, de la parentalité positive, de l’accès au bien-être et à la culture, tout en veillant à solliciter et densifier le réseau de partenaires. Des actions très concrètes ont été mises ou seront mises en œuvre dans les prochaines semaines et les prochains mois.

Il s’agit par exemple d’ateliers périnataux préventifs à caractère informatif, émotionnel et affectif proposant de la psychomotricité relationnelle et des massages pour bébé, d’ateliers de soutien à la parentalité visant, notamment par le biais du développement personnel, de l'estime de soi, et de la gestion des émotions, à accompagner les parents dans les situations nouvelles qu'ils rencontrent et auxquelles ils n'ont pas été préparés.

Un groupe de "parents-lecteurs", en collaboration avec les bibliothèques provinciales et communales, sera également constitué. Pour sensibiliser les familles à l'importance de la lecture dès le plus jeune âge, les animations envisagent les diverses facettes de l'acte de lire : lecture vivante, travail du choix des livres, découverte du kamishibaï, rencontre avec des auteurs, et relation aux écrans.

Un comité de "jeunes spectateurs" sera mis en place en collaboration avec l’asbl Article 27, Central et ékla, tant pour sensibiliser et encourager l’accès des enfants de 6 à 12 ans à l’offre culturelle que pour familiariser leurs parents au dispositif Article 27. Des ateliers liés à la gestion des émotions et du stress à destination des enfants et adolescents fréquentant les activités extrascolaires des Maisons de quartier seront aussi proposés.

"À l’heure où les troubles de l’anxiété et du sommeil sont en augmentation, ces ateliers font et feront l'objet de stages pour aller encore plus loin dans le traitement de la problématique. C'est ainsi que, par exemple, les jeunes de Bois-Du-Luc auront l'occasion d'exprimer leurs difficultés liées à la crise sanitaire à travers l'expression théâtrale." Un accompagnement psychologique d’enfants autour des problématiques liées à la crise est par ailleurs prévu.

Enfin, le CPAS entend poursuivre son projet MIRIAM, qui permet l’accompagnement intensif de femmes en situation de monoparentalité et de pauvreté ou précarité persistante, visant leur empowerment et un impact direct sur les enfants (éducation, scolarité, hygiène, sport, culture) et assurer la continuité des ateliers de soutien au CEB visant un tissage solide de liens entre les Maisons de quartier proposant un soutien scolaire régulier, l'école et les familles qui peinent à s'y retrouver.