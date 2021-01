C'est l'un des derniers filets en matière de sécurité sociale. Les CPAS ont été fortement sollicités ces derniers mois, crise oblige. Mais à Écaussinnes, on s'inquiète pour l'avenir. Les CPAS ont pourtant reçu des subsides covid. Ferait-on la fine bouche dans la Cité de l'Amour?

La présidente du CPAS d'Écaussinnes, Muriel Van Peeterssen, et son directeur général, Ricardo Cherenti, remercient les tutelles pour ces aides covid débloquées dans l'urgence. Mais, il y a un mais… "Ces subsides visent surtout des moyens supplémentaires pour les bénéficiaires, de plus en plus nombreux, ainsi que des achats ponctuels pour du matériel informatique ou sanitaire notamment", expliquent la présidente et le directeur général.

Ce qui inquiète particulièrement nos deux Écaussinnois, c'est que la crise est loin d'être terminée et que les aides d'urgence ne permettront pas aux CPAS de tenir le choc sur la durée. "D’une part ces subsides sont limités dans le temps et dès lors, s’ils nous permettent, par exemple, aujourd’hui d’acquérir le matériel nécessaire au télétravail, ce matériel devra à l’avenir être remplacé sur fond propre", poursuivent Muriel Van Peeterssen et Ricardo Cherenti. "D'autre part, aucun subside ne permet au CPAS d’engager du personnel. Or notre souci est d’accueillir de manière satisfaisante nos bénéficiaires de plus en plus nombreux. Actuellement, le nombre de dossiers augmente de près de 10% à Écaussinnes. La moyenne est de 15% pour l'ensemble des CPAS. Et elle va très certainement fortement progresser dans les mois à venir."

Le CPAS d'Écaussinnes, et sa position est loin d'être isolée, plaide dès lors pour recevoir les moyens nécessaires afin d'engager du personnel supplémentaire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Muriel Van Peeterssen et Ricardo Cherenti craignent de voir les CPAS oubliés une fois de plus. "En pleine crise, le soutien matériel est important, mais il n’est pas tout. Il est impératif maintenant d’envisager l’avenir, sortir de l’urgence et prévoir la manière de répondre aux traumatismes économiques et sociaux éprouvés, individuellement et collectivement, par notre population, et, parmi celle-ci, par les plus précaires en particulier. Nous ne pouvons pas tout mener sur fonds propres. Il faut que les gouvernements pérennisent les actions et envisagent, dès aujourd’hui, de renforcer le personnel des CPAS."

Pour les deux Écaussinnois, le financement des CPAS ne peut pas être une variable d'ajustement. "La crise nous a appris quelque chose : l’importance de pouvoir se reposer sur des services sociaux de première ligne. En effet, lorsque plus rien ne fonctionne dans le pays, les CPAS sont toujours présents, même s’ils sont, par nature, discrets. Ils sont essentiels. Le reconnaître est une première étape. Envisager l’avenir des CPAS en prenant en compte les nouveaux défis auxquels ils sont dès maintenant confrontés par un refinancement est la seconde étape et c’est une absolue nécessité", concluent Muriel Van Peeterssen et Ricardo Cherenti.