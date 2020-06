L'asbl Les Amis des Animaux a accueilli une chatte errante dans un très mauvais état ce jeudi.

Ce n'est pas un secret, les refuges pour animaux sont de plus en plus débordés. Ils accueillent chaque jour ou presque de nouveaux pensionnés, souvent blessés à de degrés divers. Mais la situation devient critique en cette période où de nombreux animaux, notamment des chats, ont été livrés à eux-mêmes suite au confinement et à l'absence de campagne de stérilisation.

Le refuge Les Amis des Animaux, à Feluy (Seneffe), témoigne de ces difficultés à travers un exemple qui s'est produit ce jeudi. "Notre vétérinaire a reçu en urgence une chatte errante avec une blessure infectée suite à une bagarre avec un autre animal", expliquent le directeur Christopher Dheulin et la présidente de l'asbl Marie-Rose Buffaerts. "Les photos ne sont pas belles, vous êtes prévenus... Comme me l'a dit notre vétérinaire : Et vous n’avez pas l’odeur..."

Il se fait que la chatte blessée était gestante. "Je vous laisse imaginer le résultat si elle avait accouché dans la nature avec une telle blessure. Elle porte également les traces d'une fracture distale du fémur droit consolidée. Et son cas est loin d'être unique. Le prochain qui vient dire que les chats errants ont la belle vie, libres et heureux dans la nature, je lui conseille de venir voir une demi-journée le travail de nos vétérinaires."

Ce genre de cas n'est pas unique mais il apparaît malheureusement de plus en plus fréquent. "Cette année est terrible", assurent-ils. "Quasiment toutes les chattes opérées sont gestantes. Nous avons dû hospitaliser un grand nombre de chats suite à des blessures ou des accidents. Ce vendredi matin, nous avons d'ailleurs ajouté à l'adoption sur notre site internet une pauvre petite chatte qui a eu une patte carrément arrachée dans des circonstances inconnues."

Ce refuge, comme les autres, espère évidemment que la situation s'améliorera et que chacun prendra ses responsabilités vis-à-vis de ses chats afin que de tels scénarios ne se reproduisent plus. En attendant, le combat continue et ils en profitent pour saluer le travail incessant des vétérinaires. "Merci à eux de ne pas faire de différence entre un chat maison et un chat de rue et d'apporter à tous le même amour."